Логистика полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии пока непонятна — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Логистика полета президента РФ Владимира Путина в Венгрию для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом пока не ясна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока это не понятно», — сказал он на брифинге.