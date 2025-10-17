Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине

21:15

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Такую позицию он изложил в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.



«Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.





