Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
21:15 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.
