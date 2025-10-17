Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%
14:50 17.10.2025
Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27% и достиг на 1 октября 6,7 трлн рублей. Такие данные привел заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе собственной конференции Сбера для застройщиков жилья «Время изменений: жильё. От адаптации к лидерству».
«Жилая недвижимость занимает значительную долю в корпоративном кредитном портфеле Сбера — почти 25% — остается драйвером роста экономики страны, – сказал Анатолий Попов. – Мы фиксируем прирост портфеля во всех регионах: в Москве — на 25%, в Санкт-Петербурге с начала года остаток задолженности вырос на 31%, в городах-миллионниках и сопутствующих им агломерациях в среднем мы приросли на 24%, в остальных регионах — на 35%. Несмотря на то, что начало года на рынке жилья отличалось умеренной активностью, с сентября еженедельно мы видим рост количества сделок — заключается порядка 40-60 кредитных договоров в неделю, что соответствует значению предыдущих лет и говорит о постепенном оживлении застройщиков».
Спикер добавил, что активность девелоперов в части реализации новых проектов снижается — с начала этого застройщики запустили на 16% меньше проектов, чем за такой же период прошлого года. По словам Попова, таким образом девелоперы подстраивают предложение под спрос на жилье для достижения баланса на рынке.
