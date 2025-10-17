Суд Ливана принял решение освободить сына Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн
16:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Ливана постановил освободить из-под стражи под залог в $11 млн Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011). Такое решение, как сообщил журналистам адвокат подзащитного, принял следственный судья после проведенного в пятницу допроса во Дворце правосудия.
50-летний сын Каддафи находится под арестом в Ливане с 2015 года. Он был похищен боевиками движения «Амаль» из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.
НОВОСТИ
- 17:00 17.10.2025
- В Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут получить гражданство — Yle
- 16:32 17.10.2025
- Вучич считает, что Путин и Трамп могут обсудить передел мировых энергетических рынков
- 16:28 17.10.2025
- С помощью искусственного интеллекта одобряется 60% сделок финансирования жилья в Сбере
- 16:25 17.10.2025
- ИИ-агенты Сбера помогают застройщикам работать эффективнее
- 16:12 17.10.2025
- Орбан заверил Путина, что готов обеспечить условия для встречи с Трампом
- 15:32 17.10.2025
- Ассанж просит испанский суд отправить в тюрьму главу компании, следившей за ним в Лондоне
- 15:12 17.10.2025
- Власти КНР исключили из партии замглавы Центрального военного совета Хэ Вэйдуна
- 15:00 17.10.2025
- Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по «Томагавкам» — Песков
- 14:50 17.10.2025
- Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%
- 14:32 17.10.2025
- Логистика полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии пока непонятна — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать