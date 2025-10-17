0
НОВОСТИ

Суд Ливана принял решение освободить сына Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн

16:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Ливана постановил освободить из-под стражи под залог в $11 млн Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011). Такое решение, как сообщил журналистам адвокат подзащитного, принял следственный судья после проведенного в пятницу допроса во Дворце правосудия.

50-летний сын Каддафи находится под арестом в Ливане с 2015 года. Он был похищен боевиками движения «Амаль» из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.

