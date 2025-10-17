Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по «Томагавкам» — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин во вчерашнем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом максимально четко объяснил позицию Москвы насчет возможной поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это нужно спрашивать наших американских визави. Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, не должно вызывать сомнений», — ответил Песков на вопрос, устранил ли вчерашний разговор угрозу поставок «Томагавков» на Украину.