В Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут получить гражданство — Yle

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, парламент одобрил поправки к закону о гражданстве, ужесточающие правила получения финского паспорта. Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, а не с социального пособия.

Как отмечает Yle, если заявитель получал социальную помощь более трех месяцев в течение двух лет, получить финский паспорт он не сможет.