Орбан заверил Путина, что готов обеспечить условия для встречи с Трампом
16:12 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном получил заверения в том, что Будапешт готов принять российско-американский саммит. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии. Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:00 17.10.2025
- В Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут получить гражданство — Yle
- 16:32 17.10.2025
- Вучич считает, что Путин и Трамп могут обсудить передел мировых энергетических рынков
- 16:28 17.10.2025
- С помощью искусственного интеллекта одобряется 60% сделок финансирования жилья в Сбере
- 16:25 17.10.2025
- ИИ-агенты Сбера помогают застройщикам работать эффективнее
- 16:00 17.10.2025
- Суд Ливана принял решение освободить сына Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн
- 15:32 17.10.2025
- Ассанж просит испанский суд отправить в тюрьму главу компании, следившей за ним в Лондоне
- 15:12 17.10.2025
- Власти КНР исключили из партии замглавы Центрального военного совета Хэ Вэйдуна
- 15:00 17.10.2025
- Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по «Томагавкам» — Песков
- 14:50 17.10.2025
- Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%
- 14:32 17.10.2025
- Логистика полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии пока непонятна — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать