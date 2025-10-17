Орбан заверил Путина, что готов обеспечить условия для встречи с Трампом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном получил заверения в том, что Будапешт готов принять российско-американский саммит. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии. Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», — говорится в сообщении.