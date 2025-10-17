С помощью искусственного интеллекта одобряется 60% сделок финансирования жилья в Сбере

16:28

Коммерческое предложение на финансирование проектов жилой недвижимости в Сбере девелоперы сегодня могут получить всего за один день. Для этого достаточно заполнить заявку в приложении СберБизнес, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: жильё. От адаптации к лидерству» для девелоперов, застройщиков, финансовых институтов, аналитиков и представителей органов власти.

Топ-менеджер банка отметил, что это решение действует для таких кредитов, как проектное финансирование с эскроу и продукт «2в1»: проектный бридж + финансирование с эскроу.

«Мы постоянно разрабатываем новые ML-модели для цифрового кредитного процесса и улучшаем существующие. Более того, теперь клиент может онлайн предложить изменить параметры, рассчитанные моделями, добавив обоснование. Тогда банк проанализирует новые параметры и, возможно, скорректирует коммерческое предложение. В 2026 году мы поставили перед собой амбициозную цель — перевести основную часть сделок в автоматизированный процесс», – сказал Анатолий Попов.

В 2025 году, по данным на 13 октября, с участием искусственного интеллекта Сбер одобрил 703 сделки финансирования строительства жилой недвижимости на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это уже почти на 300 млрд рублей больше, чем за весь прошлый год. Всего же в банке с начала внедрения этого процесса одобрено 1175 сделок на 4,7 трлн рублей.