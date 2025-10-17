0
Вучич считает, что Путин и Трамп могут обсудить передел мировых энергетических рынков

16:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи в Будапеште могут обсудить не только Украину, но и передел мировых энергетических рынков без учета позиции Брюсселя.

«Я бы сказал, что это определит будущее мира. Думаю, они будут говорить и о некоторых других вещах. Дело не только в Украине, речь идет о новой энергетической карте мира, о том, как две великие державы разделят его, всегда учитывая мощный фактор Китая, ведь без Китая нельзя всерьез ничего рассчитывать. Не уверен, что Европе будет оставлена главная роль. По крайней мере, мне кажется, что из действий крупнейших мировых игроков видно — это будет не так», — заявил Вучич журналистам.

