ИИ-агенты Сбера помогают застройщикам работать эффективнее
16:25 17.10.2025
AI-агенты уже помогают застройщикам жилой недвижимости работать более эффективно. О новых технологиях, содействующих развитию отрасли, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции «Время изменений: жильё. От адаптации к лидерству» для девелоперов, застройщиков, финансовых институтов, аналитиков и представителей органов власти.
В пилотном режиме Сбер запустил AI-агента для определения строительной готовности на основании фото строящихся объектов, отметил Анатолий Попов. Полученные данные автоматически поступают в личный кабинет строительного эксперта для расчёта общей строительной готовности объекта и выявления возможного отставания от плановых сроков. Инновация сокращает трудозатраты строительного эксперта на подготовку отчёта о мониторинге на 15–20%.
«В следующем году мы внедрим AI-помощника по контролю целевого использования кредитных средств. Он будет автоматически распознавать документы, извлекать из них ключевые атрибуты и проверять их на соответствие параметров (ИНН, суммы, контрагенты, лимиты). Это позволит нашим корпоративным клиентам быстрее получать одобрение оплаты материалов и строительных работ по открытым лимитам, а также высвободит время наших сотрудников для решения более сложных задач», – сказал Анатолий Попов.
Ещё один AI-агент, действующий в пилотном режиме, помогает клиентским менеджерам Сбера рассчитывать предварительное коммерческое предложение на ключевых параметрах проекта — по аналогии с ипотечным калькулятором. Всего за несколько минут агент способен подобрать параметры будущего проекта для конкретной локации — достаточно указать кадастровый номер земельного участка, оценить себестоимость, сроки строительства и цену реализации площадей проекта. После апробации банк планирует внедрить эту технологию и в клиентские сервисы.
НОВОСТИ
- 17:00 17.10.2025
- В Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут получить гражданство — Yle
- 16:32 17.10.2025
- Вучич считает, что Путин и Трамп могут обсудить передел мировых энергетических рынков
- 16:28 17.10.2025
- С помощью искусственного интеллекта одобряется 60% сделок финансирования жилья в Сбере
- 16:12 17.10.2025
- Орбан заверил Путина, что готов обеспечить условия для встречи с Трампом
- 16:00 17.10.2025
- Суд Ливана принял решение освободить сына Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн
- 15:32 17.10.2025
- Ассанж просит испанский суд отправить в тюрьму главу компании, следившей за ним в Лондоне
- 15:12 17.10.2025
- Власти КНР исключили из партии замглавы Центрального военного совета Хэ Вэйдуна
- 15:00 17.10.2025
- Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по «Томагавкам» — Песков
- 14:50 17.10.2025
- Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%
- 14:32 17.10.2025
- Логистика полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии пока непонятна — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать