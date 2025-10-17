ИИ-агенты Сбера помогают застройщикам работать эффективнее

16:25

AI-агенты уже помогают застройщикам жилой недвижимости работать более эффективно. О новых технологиях, содействующих развитию отрасли, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции «Время изменений: жильё. От адаптации к лидерству» для девелоперов, застройщиков, финансовых институтов, аналитиков и представителей органов власти.

В пилотном режиме Сбер запустил AI-агента для определения строительной готовности на основании фото строящихся объектов, отметил Анатолий Попов. Полученные данные автоматически поступают в личный кабинет строительного эксперта для расчёта общей строительной готовности объекта и выявления возможного отставания от плановых сроков. Инновация сокращает трудозатраты строительного эксперта на подготовку отчёта о мониторинге на 15–20%.

«В следующем году мы внедрим AI-помощника по контролю целевого использования кредитных средств. Он будет автоматически распознавать документы, извлекать из них ключевые атрибуты и проверять их на соответствие параметров (ИНН, суммы, контрагенты, лимиты). Это позволит нашим корпоративным клиентам быстрее получать одобрение оплаты материалов и строительных работ по открытым лимитам, а также высвободит время наших сотрудников для решения более сложных задач», – сказал Анатолий Попов.

Ещё один AI-агент, действующий в пилотном режиме, помогает клиентским менеджерам Сбера рассчитывать предварительное коммерческое предложение на ключевых параметрах проекта — по аналогии с ипотечным калькулятором. Всего за несколько минут агент способен подобрать параметры будущего проекта для конкретной локации — достаточно указать кадастровый номер земельного участка, оценить себестоимость, сроки строительства и цену реализации площадей проекта. После апробации банк планирует внедрить эту технологию и в клиентские сервисы.