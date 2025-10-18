0
0
36
НОВОСТИ

В конце будущей недели в Москву придет потепление до +12С - Гидрометцентр

10:20 18.10.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, 18 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Погода в Москве во второй половине следующей недели будет теплой, ожидается температура с пятницу до воскресенья - от плюс 7 до плюс 12 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга постепенное повышение. Вторая половина недели ожидается более теплой. Ночные температуры положительные, а днем - от 7 до 12 градусов. В четверг еще будет от 6 до 9, а вот начиная с пятницы до воскресенья - от 7 до 12. Такая температура уже будет выше нормы на 3 градуса примерно", - сказал собеседник агентства. По его словам, во вторник и в среду ночные температуры в Московском регионе будут от 0 до плюс 5 градусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 18.10.2025
Лидерам ЕС хочется как-то поучаствовать в саммите РФ-США в Будапеште - Bloomberg
0
136
10:00 18.10.2025
Саммит в Будапеште ставит высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение - El País
0
205
09:15 18.10.2025
Трамп и Зеленский разошлись в вопросе поставок Tomahawk - СМИ
0
244
09:00 18.10.2025
Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNN
0
272
00:45 18.10.2025
Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры
0
875
22:10 17.10.2025
Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным
0
784
21:45 17.10.2025
В обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны
0
848
21:30 17.10.2025
Трамп хочет обсудить с Зеленским поставки Украине ракет Tomahawk
0
778
21:15 17.10.2025
Трамп уверен, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
0
837
20:45 17.10.2025
Кураторы с Запада запрещают Санду встречаться с главой Приднестровья - депутат
0
821

Возврат к списку