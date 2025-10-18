В конце будущей недели в Москву придет потепление до +12С - Гидрометцентр

10:20 Источник: Интерфакс, ТАСС

Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, 18 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Погода в Москве во второй половине следующей недели будет теплой, ожидается температура с пятницу до воскресенья - от плюс 7 до плюс 12 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга постепенное повышение. Вторая половина недели ожидается более теплой. Ночные температуры положительные, а днем - от 7 до 12 градусов. В четверг еще будет от 6 до 9, а вот начиная с пятницы до воскресенья - от 7 до 12. Такая температура уже будет выше нормы на 3 градуса примерно", - сказал собеседник агентства. По его словам, во вторник и в среду ночные температуры в Московском регионе будут от 0 до плюс 5 градусов.