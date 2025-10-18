Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNN
09:00 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Они охарактеризовали состоявшиеся в пятницу в Белом доме переговоры как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию», в ходе которой Трамп «прямо и честно» дал Зеленскому понять, что «пока что» Киев не получит от Вашингтона ракеты большой дальности. По словам одного из источников CNN, Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Трамп и Зеленский после третьей встречи в Белом доме разошлись во взглядах на будущее конфликта на Украине, подытожила телекомпания.
