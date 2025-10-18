Саммит в Будапеште ставит высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение - El País
10:00 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште называют «политическим кошмаром» Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на несколько источников в ЕС.
По ее версии, факт саммита в венгерской столице являет «пренебрежение Европой» и ставит остальных лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение. Перед микрофонами в Брюсселе заверяют, что саммит будет полезен, если он послужит прогрессу в урегулировании конфликта на Украине, пишет издание. «В частном порядке несколько источников говорят о „политическом кошмаре“ для союза», — отмечает газета. По ее мнению, встреча президента РФ и хозяина Белого дома может стать победой для российского лидера.
