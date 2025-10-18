0
НОВОСТИ

В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы

16:30 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число участников акции против милитаризации ЕС и конфликта с Россией, проходящей в Вене, продолжает увеличиваться, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось как минимум о 300 участниках. Мирная процессия под звуки барабанов и антивоенные лозунги следует от Западного вокзала по Мариахильферштрассе — главной туристической улице австрийской столицы.

Протестующие подняли транспаранты с лозунгами: «Учитывайте безопасность России!», «СМИ — разжигатели войны!». На одном из транспарантов с портретами глав Франции, Германии, Великобритании и ЕС написано — «Самые нелюбимые политики в ЕС толкают нас к войне с Россией!»

