НОВОСТИ

США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю

15:00 18.10.2025 Источник: Интерфакс

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, сообщило издание Newsweek.

Они были переброшены туда в минувшие дни с авиабазы Дайс, штат Техас. О целях и задачах группы этих самолетов американское командование не сообщает.

Издание отмечет, что развертывание бомбардировщиков происходит в преддверии масштабных военных учений Сил самообороны Японии, которые пройдут по всей стране с 20 по 31 октября. В них также примут вооруженные силы США и Австралии.

НОВОСТИ

