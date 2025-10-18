США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
15:00 18.10.2025 Источник: Интерфакс
Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, сообщило издание Newsweek.
Они были переброшены туда в минувшие дни с авиабазы Дайс, штат Техас. О целях и задачах группы этих самолетов американское командование не сообщает.
Издание отмечет, что развертывание бомбардировщиков происходит в преддверии масштабных военных учений Сил самообороны Японии, которые пройдут по всей стране с 20 по 31 октября. В них также примут вооруженные силы США и Австралии.
НОВОСТИ
- 13:38 18.10.2025
- В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев
- 11:30 18.10.2025
- Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать
- 10:30 18.10.2025
- Лидерам ЕС хочется как-то поучаствовать в саммите РФ-США в Будапеште - Bloomberg
- 10:20 18.10.2025
- В конце будущей недели в Москву придет потепление до +12С - Гидрометцентр
- 10:00 18.10.2025
- Саммит в Будапеште ставит высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение - El País
- 09:15 18.10.2025
- Трамп и Зеленский разошлись в вопросе поставок Tomahawk - СМИ
- 09:00 18.10.2025
- Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNN
- 00:45 18.10.2025
- Зеленский: Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры
- 22:10 17.10.2025
- Трапм считает Венгрию безопасным местом для проведения встречи Путиным
- 21:45 17.10.2025
- В обмен на Tomahawk Зеленский предложит Трампу украинские дроны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать