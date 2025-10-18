0
НОВОСТИ

В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев

13:38 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались полгода назад, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы (РФПИ — прим. ТАСС) начали технико-экономическое обоснование строительства туннеля Россия — Аляска шесть месяцев назад» — написал он в социальной сети X.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый туннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. 17 октября Дмитриев заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за 8 лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.

