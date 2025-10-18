Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать

11:30 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал решение польского суда, отказавшего в экстрадиции в Германию украинца, который подозревается в подрыве газопроводов "Северный поток".

"Возмутительно: по мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Таким образом, они дали предварительное одобрение терактам в Европе. Польша не только освободила террориста, но и фактически чествует его - вот где европейское верховенство права", - написал Сийярто в соцсетях.

Накануне Окружной суд Варшавы отказался экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира З., подозреваемого во взрыве на газопроводе "Северный поток", и снял с него меру пресечения в виде заключения под стражу.