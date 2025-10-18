В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian

19:04 Источник: Интерфакс

Во главе международных стабилизационных сил, которые согласно мирному плану развернут позднее в секторе Газа, вероятнее всего, встанет Египет, сообщила в субботу газета The Guardian со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Дипломаты заявил, что в СБ ООН идет работа над поддерживаемой европейцами и США инициативой наделить международные стабилизационные силы, которые планируют развернуть в Газе, правом контролировать там безопасность. Есть серьезные основания полагать, что возглавит эти силы Египет", - говорится в публикаци.

Кандидатами на эту роль также называют Турцию, Азербайджан и Индонезию. В контингенте не ожидается участие военных Британии и других стран Европы.