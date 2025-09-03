«Коалиция желающих» выглядит пока что теоретически - Зеленский

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Киеву выглядит на сегодняшний день «теоретической», признал Владимир Зеленский.

«Сегодня мы стоим перед еще одной инициативой, лидерами этой инициативы в Европе являются Франция и Британия — это коалиция желающих. Сегодня она выглядит пока что теоретически», — сказал он на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Завтра у нас будет [встреча] „коалиции желающих“, результатом которой, — я не знаю, в какой это день состоится, но это точно состоится — будут гарантии безопасности для Украины, — сказал он. — Думаю, мы наработаем очень важные гарантии».