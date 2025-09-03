Трамп намерен в скором времени провести телефонный разговор с Путиным

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины.

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что США ранее «приняли очень решительные меры» в контексте урегулирования на Украине.

«Я буду говорить с ним [Путиным] в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — добавил американский лидер. «Я хочу, чтобы все это прекратилось», — подчеркнул он, говоря об украинском конфликте. «Я думаю, что решение будет хорошим», — заверил Трамп.