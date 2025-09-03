Британские власти для нелегальных мигрантов снимают частные дома, включая таунхаусы с подогревом пола - СМИ
21:10 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании снимает жилье у частных собственников для размещения около 70 тыс. нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на надувных лодках через пролив Ла-Манш, на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
Как отметило издание, в МВД Великобритании утверждают, что размещение мигрантов в частных домах обходится бюджету в разы дешевле, нежели содержание в отелях. Тем не менее, газета подчеркнула, что съем объектов недвижимости для нелегалов наверняка вызовет недовольство многих жителей королевства, которые сами страдают от нехватки социального жилья.
The Daily Mail добавила, что британское правительство предлагает частным собственникам арендовать у них дома на срок до пяти лет. Причем в некоторых случаях речь идет о недавно построенных таунхаусах с подогревом пола.
