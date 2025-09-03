Британский премьер Стармер обвинил лидера партии Reform UK Фараджа в предательстве национальных интересов

20:30 Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил лидера партии Reform UK Найджела Фараджа в предательстве национальных интересов. Якобы лидер британских евроскептиков уговаривал президента США Дональда Трампа ввести антибританские санкции. «Он улетел в Америку, чтобы поливать грязью нашу страну. Более того, он лоббирует введение Соединенными Штатами санкций против нашей страны, которые навредят рабочим людям. Нельзя быть более непатриотичным, это позор», – сказал Стармер, выступая в парламенте. На сегодняшний день партия Фараджа, выступающая за радикальные меры в борьбе с нелегальной миграцией, является самой популярной в стране.