Компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме
20:00 03.09.2025 Источник: Интерфакс
НОВОСТИ
