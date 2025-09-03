Компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме

20:00 Источник: Интерфакс

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме. Компания решила «сделать приоритетной целью направление капитала в проекты, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших клиентов и создают ценность для наших акционеров», говорится в сообщении. Проект, который предусматривал строительство завода по выпуску 820 тыс. т биотоплива в год, был приостановлен в прошлом году.