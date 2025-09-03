Когда Трамп говорил о телефонном звонке Путину, на самом деле, он имел ввиду Зеленского – СМИ

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское правительство уточнило, что глава администрации США Дональд Трамп имел в виду планы телефонного звонка Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда комментировал в беседе с журналистами ситуацию вокруг Украины.

Как передали информационные агентства Reuters и AFP, представитель Белого дома пояснил немногим позднее прессе, что американский лидер имел в виду Зеленского. Как ожидается, эта телефонная беседа состоится 4 сентября.

Трамп несколько раз прокомментировал развитие событий вокруг Украины, отвечая на вопросы репортеров в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома.