Путин завершил официальный визит в Китай и летит во Владивосток

19:20 03.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил телеграм-канал Кремля. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

