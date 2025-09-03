Путин завершил официальный визит в Китай и летит во Владивосток

19:20 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил телеграм-канал Кремля. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.