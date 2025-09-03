Фицо: Если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС
23:07 03.09.2025 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление в связи с тем, что на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые прошли в Пекине, не приехали лидеры других стран Евросоюза.
"Я вновь выражаю сожаление в связи с отсутствием на мероприятии настолько мирового уровня представителей высшего руководства стран ЕС. Если они думали, что таким образом изолируют организованное Китаем празднование победы во Второй мировой войне, то они сильно просчитались потому что, если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС", - приводят в среду слова Фицо словацкие СМИ.
"В любом случае, даже самые ярые идеологические противники Китая не могут не видеть того, чего он добился в самых разных сферах", - сказал премьер Словакии, отметив, что "Пекин полон решимости сыграть ключевую роль в установлении нового мирного мирового порядка"
