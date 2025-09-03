Собянин: На маршрут с пассажирами вышел первый в России беспилотный трамвай

19:25

В Москве начал курсировать первый в России беспилотный трамвай. Он будет ходить на северо-западе Москвы по маршруту № 10 «Метро “Щукинская”» — «Улица Кулакова». В Москве с мая 2024 года беспилотный трамвай проехал в тестовом режиме более 8000 км, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

«В Москве собраны высокие технологии в области беспилотного транспорта, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Ими занимаются такие компании, как “Яндекс”, Сбер и ряд других. В Москве создан федеральный центр беспилотного авиационного транспорта, авиационных систем. Ведущие университеты Москвы также занимаются беспилотными технологиями. Это позволило нам в 2023 году создать свой центр беспилотного транспорта, которому была поставлена задача создать конкретные беспилотные технологии на конкретных видах городского транспорта, на конкретных маршрутах. За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня — в добрый путь, мы начинаем уже реальное беспилотное движение».

По словам градоначальника до конца года подобных трамваев будет еще три, а в следующем году уже 15.

Также были запущены на маршруты два беспилотных трамвая — испытательные лаборатории. Их использование позволяет тестировать новые версии программного обеспечения и обучать искусственный интеллект.

До 2030 года в столице РФ планируют оснастить беспилотными технологиями более 300 московских трамваев, то есть примерно две трет парка. Предполагается, что к 2035 году на основе беспилотных технологий будет работать около 90% трамваев Москвы, что позволит обеспечить максимальную надежность и точность выполнения графика движения.