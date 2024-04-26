Всероссийская олимпиада школьников состоялась при поддержке Сбера

17:15

50-я Всероссийская олимпиада школьников по четырем направлениям - физика, экономика, информатика и математика – проведена при поддержке Сбера. 25 апреля были подведены результаты федерального, итогового этапа олимпиады по математике. В нем участвовали 473 представителя 82 регионов РФ и команда (6 человек) из Китая.

«Сбер впервые поддержал Всероссийскую олимпиаду по важным для нашего бизнеса трекам —физике, экономике, информатике и математике, - отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров. - Мы считаем, что воспитание молодых кадров для работы в компании необходимо начинать со школьной скамьи. А партнерство в таком крупном образовательном проекте позволяет нам привлекать талантливых учеников, которые, несомненно, внесут свой вклад и в развитие бизнеса, и в развитие страны». Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников проводится по инициативе Министерства просвещения РФ.

Федеральный этап Олимпиады состоялся в Нижнем Новгороде на базе Мининского университета и проходил два конкурсных дня. Школьникам предложили решить восемь задач по математике и геометрии. Испытания длились 10 часов, работы оценивали 50 членов жюри. Среди экспертов были преподаватели Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет), Московского государственного университета им. Н.Э. Баумана, Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, учителя школ Московской области и Санкт-Петербурга.

Победителями и призерами Всероссийской олимпиады по математике стали 203 школьника. Сбер наградил учащихся в собственной специальной номинации по математике «ТОП-10 одиннадцатиклассников-победителей». Они получили возможность пройти оплачиваемую стажировку в Сбере по направлению искусственного интеллекта (ИИ), которую можно совмещать с учебой.

Перед участниками состязаний выступил директор Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка Глеб Гусев, рассказавший о своем опыте применения математики в развитии искусственного интеллекта и о том, какой путь он прошел от победы на Всероссийской олимпиаде в 2001 году до руководства Лабораторией ИИ.