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Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением

17:12 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала навязывание финансовых услуг со стороны банков позорным явлением. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор обсуждает повышение штрафов за навязывание финансовых услуг. «Штрафы сейчас есть, но они небольшие, то есть можно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить за это миллион рублей — это для крупного банка не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены, но этого еще не произошло», — отметила глава регулятора.

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