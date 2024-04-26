Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала навязывание финансовых услуг со стороны банков позорным явлением. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор обсуждает повышение штрафов за навязывание финансовых услуг. «Штрафы сейчас есть, но они небольшие, то есть можно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить за это миллион рублей — это для крупного банка не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены, но этого еще не произошло», — отметила глава регулятора.