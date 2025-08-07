ОАЭ намерены за 5 лет удвоить товарооборот с РФ — президент

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами составил $11,5 млрд. Об этом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выразив надежду на то, что объем торговли между двумя странами удвоится за 5 лет.

«Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд, наш товарооборот со странами Евразии достиг $30 млрд. Господин президент, мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как на двустороннем уровне, так и со странами Евразии», — сказал он.