ОАЭ намерены за 5 лет удвоить товарооборот с РФ — президент
15:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами составил $11,5 млрд. Об этом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выразив надежду на то, что объем торговли между двумя странами удвоится за 5 лет.
«Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд, наш товарооборот со странами Евразии достиг $30 млрд. Господин президент, мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как на двустороннем уровне, так и со странами Евразии», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:12 07.08.2025
- Брюссель никак не участвует в переговорах России и США по Украине — Еврокомиссия
- 15:00 07.08.2025
- Рубио прав, что Путину и Трампу есть что обсуждать — Ушаков
- 14:32 07.08.2025
- В РФ до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения
- 14:12 07.08.2025
- Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
- 14:00 07.08.2025
- Александр Лукашенко обеспокоен агрессивным настроем Польши и стран Балтии в отношении Белоруссии
- 13:32 07.08.2025
- Потери ВСУ в зоне спецоперации составили свыше 1 335 военнослужащих за сутки — МО РФ
- 13:20 07.08.2025
- ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
- 13:05 07.08.2025
- Индия ждет Путина с визитом в конце августа — советник премьера
- 13:00 07.08.2025
- Президент ОАЭ прибыл в РФ с официальным визитом
- 12:32 07.08.2025
- Представитель Навроцкого обвинил Туска в потакании Киеву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать