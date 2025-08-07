0
НОВОСТИ

Брюссель никак не участвует в переговорах России и США по Украине — Еврокомиссия

15:12 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия и ее глава Урсула фон дер Ляйен никак не участвуют в переговорах России и США по Украине, но «постоянно получают информацию от европейских лидеров по ситуации». Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Председатель [Еврокомиссии] фон дер Ляйен вчера получала информацию от различных европейских лидеров», — сообщила она, отвечая на вопрос, участвовала ли Еврокомиссия каким-то образом в согласовании новых контактов между Россией и США по стабилизации ситуации на Украине. Хиппер не смогла сообщить, с кем конкретно разговаривала фон дер Ляйен.

Она также подтвердила, что ЕС «не запрашивал и не получал приглашения» для участия во встрече на высшем уровне по Украине между США и Россией.

