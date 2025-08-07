Шестеро россиян пострадали в ДТП Турции, они госпитализированы — посольство РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть российских граждан пострадали в четверг в ДТП в провинции Караман в центральной части Турции. Пострадавшие находятся в местном госпитале, им оказывают медицинскую помощь, сообщило посольство РФ в Анкаре.

«Сегодня в 07:58 по местному времени (совпадает с мск) в г. Караман произошло ДТП, в котором пострадали шесть российских граждан. Все пострадавшие находятся в госпитале г. Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией г. Караман», — говорится в сообщении.