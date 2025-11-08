Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке, один погиб

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снежная масса сошла как минимум на двух человек примерно в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Снег сошел на балок (передвижной домик — прим. ТАСС) примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна», — сказал собеседник агентства.