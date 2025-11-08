Первый российский грузовой поезд прибыл в Тегеран транзитом через Туркменистан — агентство
18:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт столицы Ирана «Априн», пройдя транзитом через территорию Казахстана и Туркменистана. Об этом сообщило агентство ISNA.
По его информации, состав включает в себя 62 сорокафутовых морских контейнеров с бумагой, целлюлозой и другой бумажной продукцией.
Конечными пунктами назначения товара являются различные регионы Ирана и Ирак. Как указывает агентство, поезд прошел границу между Ираном и Туркменистаном в районе иранского города Инче-Борун и за 12 дней достиг столицы исламской республики.
Отмечается, что этот шаг станет не только одним из важнейших в укреплении торговых отношений между Ираном и Россией, но и началом регулярного движения поездов между Ираном, Россией и соседними странами Центральной Азии. По словам замгендиректора иранской организации железных дорог Мортеза Джафари, в настоящее время в Иран в среднем каждые 10 дней будет прибывать один транзитный контейнерный поезд из России, и ведется работа по увеличению количества таких поездов. «Благодаря координации с другими странами региона и СНГ мы стремимся сделать Иран центром экспорта, импорта и транзита между соседними странами», — добавил он.
