0
0
27
НОВОСТИ

Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос

20:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый гражданин Германии хотел бы возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для медиагруппы Funke.

Исследование показало, что спустя почти четыре года после завершения канцлерства Меркель до сих пор пользуется популярностью, прежде всего, среди приверженцев «Зеленых» и Левой партии, молодых избирателей и жителей городских агломераций.

На вопрос: «Скучаете ли вы по Ангеле Меркель как канцлеру?» утвердительно ответили 25% респондентов, 68% заявили, что «нет» или «скорее нет». При этом по Меркель тоскуют 61% участников опроса среди сторонников Левой партии и 52% — «Зеленых». Среди приверженцев блока ХДС/ХСС только 22% скучает по ней.

В опросе, который проводился с 4 по 6 ноября, участвовали 5 тыс. человек.

Меркель (ХДС) занимала пост главы правительства в 2005–2021 гг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 08.11.2025
Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
0
138
19:00 08.11.2025
В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту
0
166
18:30 08.11.2025
Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
0
265
18:10 08.11.2025
Неделя науки стран БРИКС+ стартует в «Зарядье» 10 ноября — Сергунина
0
229
18:00 08.11.2025
Первый российский грузовой поезд прибыл в Тегеран транзитом через Туркменистан — агентство
0
279
17:00 08.11.2025
Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке, один погиб
0
318
16:00 08.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков
0
383
15:00 08.11.2025
ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
0
427
14:00 08.11.2025
Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ
0
518
13:00 08.11.2025
Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова
0
565

Возврат к списку