Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
20:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый четвертый гражданин Германии хотел бы возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для медиагруппы Funke.
Исследование показало, что спустя почти четыре года после завершения канцлерства Меркель до сих пор пользуется популярностью, прежде всего, среди приверженцев «Зеленых» и Левой партии, молодых избирателей и жителей городских агломераций.
На вопрос: «Скучаете ли вы по Ангеле Меркель как канцлеру?» утвердительно ответили 25% респондентов, 68% заявили, что «нет» или «скорее нет». При этом по Меркель тоскуют 61% участников опроса среди сторонников Левой партии и 52% — «Зеленых». Среди приверженцев блока ХДС/ХСС только 22% скучает по ней.
В опросе, который проводился с 4 по 6 ноября, участвовали 5 тыс. человек.
Меркель (ХДС) занимала пост главы правительства в 2005–2021 гг.
НОВОСТИ
- 19:30 08.11.2025
- Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
- 19:00 08.11.2025
- В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту
- 18:30 08.11.2025
- Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
- 18:10 08.11.2025
- Неделя науки стран БРИКС+ стартует в «Зарядье» 10 ноября — Сергунина
- 18:00 08.11.2025
- Первый российский грузовой поезд прибыл в Тегеран транзитом через Туркменистан — агентство
- 17:00 08.11.2025
- Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке, один погиб
- 16:00 08.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков
- 15:00 08.11.2025
- ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
- 14:00 08.11.2025
- Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ
- 13:00 08.11.2025
- Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать