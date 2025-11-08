Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый гражданин Германии хотел бы возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для медиагруппы Funke.

Исследование показало, что спустя почти четыре года после завершения канцлерства Меркель до сих пор пользуется популярностью, прежде всего, среди приверженцев «Зеленых» и Левой партии, молодых избирателей и жителей городских агломераций.

На вопрос: «Скучаете ли вы по Ангеле Меркель как канцлеру?» утвердительно ответили 25% респондентов, 68% заявили, что «нет» или «скорее нет». При этом по Меркель тоскуют 61% участников опроса среди сторонников Левой партии и 52% — «Зеленых». Среди приверженцев блока ХДС/ХСС только 22% скучает по ней.

В опросе, который проводился с 4 по 6 ноября, участвовали 5 тыс. человек.

Меркель (ХДС) занимала пост главы правительства в 2005–2021 гг.