Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
19:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шеф Пентагона Пит Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Соответствующий отрывок из выступления главы американского военного ведомства был размещен на YouTube-канале Forbes Breaking News.
«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года — момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — сказал Хегсет в пятницу. В этот день он посещал Национальный университет обороны в Вашингтоне.
«Если мы хотим предотвратить и избежать войну, а мы все этого хотим, то мы должны быть готовы», — добавил шеф Пентагона, указав, что потенциальные противники США, которых он не назвал, не сидят сложа руки.
