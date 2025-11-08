Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф Пентагона Пит Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Соответствующий отрывок из выступления главы американского военного ведомства был размещен на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года — момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — сказал Хегсет в пятницу. В этот день он посещал Национальный университет обороны в Вашингтоне.

«Если мы хотим предотвратить и избежать войну, а мы все этого хотим, то мы должны быть готовы», — добавил шеф Пентагона, указав, что потенциальные противники США, которых он не назвал, не сидят сложа руки.