ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков
16:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 330 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — до 80, «Центр» — более 480, на направлении «Восток» — свыше 285 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.
