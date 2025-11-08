0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков

16:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 330 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — до 80, «Центр» — более 480, на направлении «Восток» — свыше 285 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.

