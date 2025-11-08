Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
18:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом на своей странице в соцсети сообщила госкомпания «Центрэнерго».
«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.
Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.
