Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом на своей странице в соцсети сообщила госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.

Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.