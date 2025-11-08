0
0
0
НОВОСТИ

Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»

18:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом на своей странице в соцсети сообщила госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.

Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:10 08.11.2025
Неделя науки стран БРИКС+ стартует в «Зарядье» 10 ноября — Сергунина
0
88
18:00 08.11.2025
Первый российский грузовой поезд прибыл в Тегеран транзитом через Туркменистан — агентство
0
116
17:00 08.11.2025
Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке, один погиб
0
205
16:00 08.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков
0
284
15:00 08.11.2025
ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
0
333
14:00 08.11.2025
Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ
0
424
13:00 08.11.2025
Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова
0
473
12:30 08.11.2025
Число пострадавших при обрушении подъезда в Тульской области выросло до четырех
0
492
12:00 08.11.2025
ЮАР отвергла утверждение Трампа о насилии в отношении белых граждан страны
0
485
11:30 08.11.2025
Пашинян надеется, что после делимитации с Азербайджаном Армения вернет ряд территорий
0
534

Возврат к списку