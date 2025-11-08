ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска лишились возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название — Покровск). Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что ВСУ смогли вывести в направлении Димитрова (украинское название — Мирноград) лишь несущественную часть сил.