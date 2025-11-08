В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские спецслужбы задержали трех женщин, которые планировали осуществить теракт в культурном учреждении с использованием взрывчатки. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции задержали их в начале октября во Вьерзоне (департамент Шер), в Лионе и его пригороде Вийербан (департамент Рона) после нескольких месяцев слежки. Одна из женщин имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. По версии следователей, они планировали совершить нападение с подрывом при помощи поясов со взрывчаткой в баре или концертном зале французской столицы.

Все три задержанных называют себя последовательницами салафизма, им от 18 до 21 года, и они имеют французское гражданство. Одна из них администрировала группу в соцсети TikTok, где публиковала материалы в поддержку радикальных исламистов и состояла в группе в мессенджере Telegram, где также велась пропаганда в поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В этой группе она и обратилась к другим участникам за помощью в организации нападения с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

В сентябре женщины несколько раз встречались в Лионе, после чего разведслужба заподозрила их в подготовке финальной фазы теракта. Позже выяснилось, что одна из них присягнула на верность ИГ. В ходе обыска дома у 19-летней предводительницы группы обнаружили наброски плана нападения, ингредиенты для взрывчатки, деньги на покупку автоматического оружия. На допросе она утверждала, что является «импульсивной» и «неспособной доводить дела до конца». В то же время девушка не скрывала своей ненависти к французской системе, заявляя, что хочет «жить по шариату» и «предпочитает религиозные законы законам республики».

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что с начала года во Франции было предотвращено шесть терактов.