В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту
19:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские спецслужбы задержали трех женщин, которые планировали осуществить теракт в культурном учреждении с использованием взрывчатки. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции задержали их в начале октября во Вьерзоне (департамент Шер), в Лионе и его пригороде Вийербан (департамент Рона) после нескольких месяцев слежки. Одна из женщин имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. По версии следователей, они планировали совершить нападение с подрывом при помощи поясов со взрывчаткой в баре или концертном зале французской столицы.
Все три задержанных называют себя последовательницами салафизма, им от 18 до 21 года, и они имеют французское гражданство. Одна из них администрировала группу в соцсети TikTok, где публиковала материалы в поддержку радикальных исламистов и состояла в группе в мессенджере Telegram, где также велась пропаганда в поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В этой группе она и обратилась к другим участникам за помощью в организации нападения с огнестрельным оружием и взрывчаткой.
В сентябре женщины несколько раз встречались в Лионе, после чего разведслужба заподозрила их в подготовке финальной фазы теракта. Позже выяснилось, что одна из них присягнула на верность ИГ. В ходе обыска дома у 19-летней предводительницы группы обнаружили наброски плана нападения, ингредиенты для взрывчатки, деньги на покупку автоматического оружия. На допросе она утверждала, что является «импульсивной» и «неспособной доводить дела до конца». В то же время девушка не скрывала своей ненависти к французской системе, заявляя, что хочет «жить по шариату» и «предпочитает религиозные законы законам республики».
Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что с начала года во Франции было предотвращено шесть терактов.
НОВОСТИ
- 20:00 08.11.2025
- Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
- 19:30 08.11.2025
- Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
- 18:30 08.11.2025
- Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
- 18:10 08.11.2025
- Неделя науки стран БРИКС+ стартует в «Зарядье» 10 ноября — Сергунина
- 18:00 08.11.2025
- Первый российский грузовой поезд прибыл в Тегеран транзитом через Туркменистан — агентство
- 17:00 08.11.2025
- Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке, один погиб
- 16:00 08.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 боевиков
- 15:00 08.11.2025
- ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
- 14:00 08.11.2025
- Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ
- 13:00 08.11.2025
- Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать