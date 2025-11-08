Неделя науки стран БРИКС+ стартует в «Зарядье» 10 ноября — Сергунина

18:10

В Москве в парке «Зарядье» с 10 по 15 ноября состоится Открытая неделя науки стран БРИКС+. По словам заместителя мэра столицы РФ, ее события соберут в мегаполисе ученых из разных государств, гости недели смогут посетить лекции кинопоказы и мастер-классы. «Запланировано почти 40 мероприятий. Участникам расскажут о современных исследованиях в области робототехники и способах обучения нейросетей, познакомят с основами физики, химии, ботаники, геологии и других дисциплин», — сообщила Сергунина.

В центре «Заповедное посольство» запланирована научно-познавательная программа. В частности, там будут проводится лекции, посвященные возможностям искусственного интеллекта, инновациям в сельском хозяйстве и работе ускорителей частиц. В ходе мастер-классов гости программы смогут разделить лазерный луч, используя дифракционную решетку, поймут, что такое механическое напряжение в материалах и увидят свойства света, такие как дисперсия, дифракция и интерференция.

Также посетители увидят фильмы, посвященные современным достижениям молодых ученых, а также о старейшем в РФ и входящем в число самых больших в мире Московском планетарии.

Ранее недели науки проводились в Шэньчжэне, Рио-де-Жанейро и Минске. Полное расписание событий недели размещено на сайте парка «Зарядье», для участия в некоторых из них будет нужна предварительная регистрация.