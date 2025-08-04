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НОВОСТИ

Умер старейший генерал в русской истории

18:21 04.08.2025

Степана Андреевича Тюшкевича не стало на 108-м году жизни. Последние месяцы он считался старейшим мужчиной в России.

С подробной биографией можно ознакомиться по ссылке.

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