Умер старейший генерал в русской истории
18:21 04.08.2025
Степана Андреевича Тюшкевича не стало на 108-м году жизни. Последние месяцы он считался старейшим мужчиной в России.
С подробной биографией можно ознакомиться по ссылке.
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