РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни — Ушаков

11:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — рассказал дипломат.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — добавил Ушаков.