Рубио прав, что Путину и Трампу есть что обсуждать — Ушаков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио прав, когда говорит о том, что лидерам России и Соединенных Штатов Владимиру Путину и Дональду Трампу есть что обсудить в ходе личной встречи. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Один из журналистов напомнил Ушакову о словах госсекретаря США, который ранее сказал, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать». «Рубио прав», — отреагировал представитель Кремля.

По его словам, предложение о встрече Путина и Трампа, поступившее с американской стороны, «представляется [России] вполне приемлемым».

Ранее Ушаков заявил журналистам, что договоренность о подобной встрече действительно была согласована с коллегами из США, сейчас обе стороны приступают к совместной «конкретной проработке».