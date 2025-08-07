США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц — глава Минторга

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы ежемесячно получать порядка $50 млрд доходов с таможенных пошлин. Об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник.

«В прошлом месяце общая сумма [поступлений от пошлин в бюджет] составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что так называемые взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа. 1 августа американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наиболее высокие тарифы назначены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).