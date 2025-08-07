Нетаньяху: Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам
18:15 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.
«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». Нетаньяху добавил, что реализация такого плана «невозможна при ХАМАС».
