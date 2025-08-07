Почти 70% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта — опрос

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля жителей Украины, желающих быстрого завершения конфликта путем мирных переговоров, достигла 69%, более чем втрое превысив показатель 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup.

Согласно исследованию, число сторонников продолжения боевых действий «неуклонно снижается во всех слоях населения Украины, независимо от региона [проживания] или демографической группы». Так, в 2022 году 73% респондентов высказывались в пользу «продолжения войны до победного конца», а 22% опрошенных считали, что Киев «должен стремиться к скорейшему завершению конфликта путем переговоров». Теперь же эти показатели составляют 24% и 69% соответственно.

В то же время только 25% украинцев верят в то, что боевые действия могут закончиться в течение ближайших 12 месяцев. Противоположной точки зрения придерживаются 68% участников опроса.