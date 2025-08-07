Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
17:12 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.
«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом», — приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.
Как отметил премьер Камбоджи, своевременное вмешательство американского президента «предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами».
НОВОСТИ
- 18:15 07.08.2025
- Нетаньяху: Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам
- 17:40 07.08.2025
- США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц — глава Минторга
- 17:00 07.08.2025
- Почти 70% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта — опрос
- 16:32 07.08.2025
- Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но для нее нужно создать условия
- 16:12 07.08.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 4,88 трлн руб. — Минфин
- 16:00 07.08.2025
- Шестеро россиян пострадали в ДТП Турции, они госпитализированы — посольство РФ
- 15:32 07.08.2025
- ОАЭ намерены за 5 лет удвоить товарооборот с РФ — президент
- 15:12 07.08.2025
- Брюссель никак не участвует в переговорах России и США по Украине — Еврокомиссия
- 15:00 07.08.2025
- Рубио прав, что Путину и Трампу есть что обсуждать — Ушаков
- 14:32 07.08.2025
- В РФ до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать