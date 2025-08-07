0
Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

17:12 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.

«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом», — приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.

Как отметил премьер Камбоджи, своевременное вмешательство американского президента «предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами».

