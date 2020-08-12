Более 80% граждан Грузии считают Россию основной угрозой для страны - опрос
21:20 12.08.2020 Источник: Интерфакс
Большинство опрошенных в Грузии граждан считают Россию самой большой политической и экономической угрозой для страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного международным республиканским институтом США (IRI). Согласно опубликованным организацией в среду результатам проведенного в Грузии опроса, так считают 82%.
В сообщении говорится, что самым большим политическим и экономическим партнером Грузии 65% назвали США.
Конкретно в экономическом направлении самой большой угрозой Россию назвали 70%, а самым большим партнером США - 51%.
Опрос проводился в период с 4 июня по 2 июля, участие в нем приняли 1500 респондентов в масштабах всей Грузии.
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