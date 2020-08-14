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НОВОСТИ

Президент Литвы считает, что Лукашенко не является легитимным президентом

09:32 14.08.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным (президентом. — прим. ред.), так как в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — сказал Науседа.

Он также заявил, что против Минска «возможно» введение санкций, отметив, что это «отрицательно скажется на белорусском народе».  Газета.Ru

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